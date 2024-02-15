Нойер объяснил неудачу «Баварии» в матче с «Лацио»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о поражении от «Лацио» в матче Лиги чемпионов (0:1).

Единственный гол в выездном для мюнхенцев матче был забит на 69-й минуте, когда Чиро Иммобиле реализовал одиннадцатиметровый. Ответный поединок пройдёт 5 марта.

«В нашей игре нет лёгкости. Мы знали, что будет сложно, но всё же я считаю, что мы достойно провели первый тайм – у нас были моменты. То, что мы так плохо провели второй тайм, – полностью наша вина, мы берём на себя ответственность. В такой ситуации легко почувствовать неуверенность, но мы пытаемся держаться вместе.

Мы должны как можно лучше выступить в следующем матче против «Бохума» – нам нужны положительные эмоции, необходимо как можно скорее победить, и в таком случае, возможно, всё наладится», – цитирует Bayern & Germany Нойера.