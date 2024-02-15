​«Бавария» проиграла два матча кряду впервые с 2019 года

Мюнхенская «Бавария» неудачно начала кампанию в плей-офф Лиги чемпионов, команда Томаса Тухеля съездила в Рим, осталась там вдесятером и пропустила с пенальти от римского «Лацио». При этом чуть ранее команда еще более бесславно сыграла против своего главного конкурента в немецком чемпионате, пропустив три безответных мяча от леверкузенского «Байера».

Как оказалось, «Бавария» не проигрывала два матча кряду с учетом любых турниров, в которых принимает участие, с 2019 года, когда тренером клуба был Ханс Флик.

Ответный матч против римского «Лацио» пройдет в Мюнхене пятого марта.