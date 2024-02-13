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Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»

13 Февраля 2024 • 16:35 Комментировать
Лацио
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Бавария
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14.02 23:00

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о грядущем матче с мюнхенской «Баварией» в ⅛ Лиги чемпионов, который состоится завтра на «Стадио Олимпико» в 23:00 по московскому времени.

«Если нам придётся страдать, мы будем страдать вместе. Нам придётся столкнуться со сложностями. Думаю, это неизбежно против команд такого калибра. Мы постараемся сыграть на равных с «Баварией», – сказал Сарри на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» в своём последнем матче проиграла леверкузенскому «Байеру» в Бундеслиге с разгромным счётом 0:3. «Лацио» сейчас занимает восьмое место в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри

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