Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о грядущем матче с мюнхенской «Баварией» в ⅛ Лиги чемпионов, который состоится завтра на «Стадио Олимпико» в 23:00 по московскому времени.

«Если нам придётся страдать, мы будем страдать вместе. Нам придётся столкнуться со сложностями. Думаю, это неизбежно против команд такого калибра. Мы постараемся сыграть на равных с «Баварией», – сказал Сарри на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» в своём последнем матче проиграла леверкузенскому «Байеру» в Бундеслиге с разгромным счётом 0:3. «Лацио» сейчас занимает восьмое место в чемпионате Италии.