Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тухель оценил шансы «Баварии» в матче против «Лацио»

13 Февраля 2024 • 21:32 Комментировать (1)
Лацио
...
Бавария
1 5.40 X 4.10 2 1.60
14.02 23:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о силе соперника своей команды по 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду мюнхенцы проведут выездной матч против «Лацио», а ответная встреча пройдёт в Германии 5 марта.

«Игроки «Лацио» действуют очень слаженно, это крайне дисциплинированная команда с чётким подходом в прессинге. Как и всегда при Маурицио Сарри, «Лацио» старается всё контролировать, нам будет непросто добиться победы. Думаю, нас ждёт эмоциональный вечер. Нужно быть начеку», – цитирует Bayern & Germany наставника «Баварии».

Завтрашний матч «Лацио» против «Баварии» стартует в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Томас Тухель ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
21:55
Проведель – о встрече с «Баварией»: «Мы не позволим себя запугать» 1
21:32
Тухель оценил шансы «Баварии» в матче против «Лацио»
21:09
Защитник «Лацио»: «У нас будет шанс против «Баварии», если нейтрализуем Кейна»
20:11
Бесплатный прогноз и ставка на матч ПСЖ — Реал Сосьедад Лиги чемпионов — 14 февраля 2024
19:51
Актуальный прогноз и ставка на матч Лацио - Бавария Лиги чемпионов — 14 февраля 2024
17:04
Фройнд: «Бавария» — фаворит, но «Лацио» нечего терять
16:58
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
16:55
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
16:52
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Будет очень сложно, но мы не боимся»
16:35
Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»
16:16
Клозе сравнил Тухеля и Сарри
16:08
Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче «Лацио» - «Бавария»
14:17
Мюллер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Лацио»
14:04
Мусиала: «Я с нетерпением жду матча против «Лацио»
00:12
Де Лигт высказался о предстоящем матче с «Лацио»
12 Февраля
20:14
​Эксперты оценили шансы команд на успех в матче «Лацио» – «Бавария» Лиги чемпионов
18:44
Мюллер: Кейн - не эгоист, он просто играет в свой футбол
10 Февраля
23:19
Прогноз на точный счёт матча Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
22 Декабря
21:28
Мусиала назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
18 Декабря
21:32
Таре: «Баварии» не следует недооценивать «Лацио»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
InterSan
13 Февраля 2024 в 22:27
Forza Lazio.
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Барселона» нашла нового нападающего
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.02.24 в 23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.25 3.65 2.14
Видео
13.02.24 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.80 5.80 1.29
Видео
14.02.24 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.74 3.95 4.50
Видео
14.02.24 в 23:00
Лацио Лацио
Бавария Бавария
5.60 4.30 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
22:30 · Лига чемпионов
Нойер рассказал, чего ждёт от матча «Баварии» против «Лацио»
22:20 · Лига чемпионов
Винисиус стал пятым самым молодым игроком с 50 матчами в Лиге чемпионов
22:05 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии» 1
22:00 · Лига чемпионов
Холанн и де Брёйне – в старте «Манчестер Сити» на игру с «Копенгагеном» 1
21:55 · Лига чемпионов
Проведель – о встрече с «Баварией»: «Мы не позволим себя запугать» 1
21:40 · Франция. Лига 1
Дембеле назвал цель «ПСЖ» на сезон
21:36 · Лига чемпионов
Родриго проведёт 200-й матч за «Реал»
21:32 · Лига чемпионов
Тухель оценил шансы «Баварии» в матче против «Лацио» 1
21:17 · Лига чемпионов
Винисиус — в стартовом составе «Реала» на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»
21:09 · Лига чемпионов
Защитник «Лацио»: «У нас будет шанс против «Баварии», если нейтрализуем Кейна»
21:01 · Лига чемпионов
Альгуасиль — о матче с «ПСЖ»: «Это очень важный день для «Реал Сосьедада»
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду
19:30 · Лига чемпионов
​Энрике ответил, сыграет ли Мбаппе в матче Лиги чемпионов
19:10 · Лига чемпионов
Булыкин: «РБ Лейпциг» постарается преподнести сюрпризы «Реалу»
18:48 · Лига чемпионов
Дьяков не верит в победу «Реала» над «РБ Лейпцигом»
Все новости
Рекомендуем