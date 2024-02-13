Тухель оценил шансы «Баварии» в матче против «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о силе соперника своей команды по 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду мюнхенцы проведут выездной матч против «Лацио», а ответная встреча пройдёт в Германии 5 марта.

«Игроки «Лацио» действуют очень слаженно, это крайне дисциплинированная команда с чётким подходом в прессинге. Как и всегда при Маурицио Сарри, «Лацио» старается всё контролировать, нам будет непросто добиться победы. Думаю, нас ждёт эмоциональный вечер. Нужно быть начеку», – цитирует Bayern & Germany наставника «Баварии».

Завтрашний матч «Лацио» против «Баварии» стартует в 23:00 по московскому времени.