Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Будет очень сложно, но мы не боимся»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от первого матча с мюнхенской «Баварией» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, поединок состоится завтра в Риме на «Стадио Олимпико».

«Команда чувствует себя хорошо, мы с энтузиазмом ждём этого матча. Как сказал тренер, мы должны подготовиться до мельчайших деталей, чтобы показать себя с лучшей стороны. Мы хотим поставить соперника в затруднительное положение. Будет очень сложно, но мы не боимся», – сказал Иммобиле на пресс-конференции.

Иммобиле в этом розыгрыше чемпионата Италии отметился шестью голами в девятнадцати матчах.