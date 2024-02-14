Фройнд: «Поражение от «Байера» всё ещё неприятно, ведь матч был очень важным»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд признался, что ему до сих пор неприятно вспоминать о поражении от леверкузенского «Байера» в Бундеслиге. Команда Хаби Алонсо разгромила «красную машину» 3:0 и увеличила отрыв от второго места на 5 очков в турнирной таблице.

«Поражение от «Байера» всё ещё неприятно, ведь матч был очень важным. Тем не менее, теперь мы смотрим вперёд. Нас ожидает важная игра в Риме в ⅛ финала Лиги чемпионов. Я уверен, что в этот раз мы выступим иначе», – цитирует Фройнда Bayern & Germany.

Напомним, сегодня «Бавария» в 23:00 по московскому времени сыграет с «Лацио» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов.