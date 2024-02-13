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Клозе сравнил Тухеля и Сарри

13 Февраля 2024 • 16:16 Комментировать
Лацио
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Бавария
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14.02 23:00

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе высказался о главном тренере «Баварии» Томасе Тухеле и наставнике «Лацио» Маурицио Сарри.

— У них схожая философия: много коротких передач и владение мячом. «Бавария» гораздо лучше оснащена, если говорить о персоналиях, но Сарри тоже неплохо справляется со своей работой. Его почерк явно виден в игре «Лацио». За его командой интересно наблюдать, — цитирует Клозе Bayern & Germany.

Завтра, 14 февраля, «Лацио» примет на своем поле «Баварию» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче «Лацио» - «Бавария»

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Мирослав Клозе Томас Тухель Маурицио Сарри ещё теги

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