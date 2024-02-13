Нойер рассказал, чего ждёт от матча «Баварии» против «Лацио»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

14 февраля в Риме состоится первый матч. Ответная встреча запланирована на 5 марта.

«Итальянские команды всегда способны показать отличную игру в защите, центр будет очень компактным. Мы знаем, что у нас были проблемы с соперниками, которые считаются аутсайдерами на бумаге. «Лацио» заслуженно оказался в плей-офф, и мы определённо не будем недооценивать эту команду. Мы должны посмотреть на себя со стороны, постараться выступить как можно лучше и добиться победы совместными усилиями», – заявил на предматчевой пресс-конференции Нойер.