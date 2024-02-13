Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Нойер рассказал, чего ждёт от матча «Баварии» против «Лацио»

13 Февраля 2024 • 22:30 Комментировать
Лацио
...
Бавария
1 5.40 X 4.10 2 1.60
Через 22 ч. 58 мин.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

14 февраля в Риме состоится первый матч. Ответная встреча запланирована на 5 марта.

«Итальянские команды всегда способны показать отличную игру в защите, центр будет очень компактным. Мы знаем, что у нас были проблемы с соперниками, которые считаются аутсайдерами на бумаге. «Лацио» заслуженно оказался в плей-офф, и мы определённо не будем недооценивать эту команду. Мы должны посмотреть на себя со стороны, постараться выступить как можно лучше и добиться победы совместными усилиями», – заявил на предматчевой пресс-конференции Нойер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Мануэль Нойер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
22:48
Тухель: «Сейчас непростое время для де Лигта»
22:30
Нойер рассказал, чего ждёт от матча «Баварии» против «Лацио»
22:05
Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии» 1
21:55
Проведель – о встрече с «Баварией»: «Мы не позволим себя запугать» 1
21:32
Тухель оценил шансы «Баварии» в матче против «Лацио» 1
21:09
Защитник «Лацио»: «У нас будет шанс против «Баварии», если нейтрализуем Кейна»
20:11
Бесплатный прогноз и ставка на матч ПСЖ — Реал Сосьедад Лиги чемпионов — 14 февраля 2024
19:51
Актуальный прогноз и ставка на матч Лацио - Бавария Лиги чемпионов — 14 февраля 2024
17:04
Фройнд: «Бавария» — фаворит, но «Лацио» нечего терять
16:58
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
16:55
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
16:52
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Будет очень сложно, но мы не боимся»
16:35
Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»
16:16
Клозе сравнил Тухеля и Сарри
16:08
Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче «Лацио» - «Бавария»
14:17
Мюллер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Лацио»
14:04
Мусиала: «Я с нетерпением жду матча против «Лацио»
00:12
Де Лигт высказался о предстоящем матче с «Лацио»
12 Февраля
20:14
​Эксперты оценили шансы команд на успех в матче «Лацио» – «Бавария» Лиги чемпионов
18:44
Мюллер: Кейн - не эгоист, он просто играет в свой футбол
10 Февраля
23:19
Прогноз на точный счёт матча Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
22 Декабря
21:28
Мусиала назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
18 Декабря
21:32
Таре: «Баварии» не следует недооценивать «Лацио»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Барселона» нашла нового нападающего «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
0
3.25 3.65 2.14
Видео
Перерыв
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
2
9.80 5.80 1.29
Видео
14.02.24 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.74 3.95 4.50
Видео
14.02.24 в 23:00
Лацио Лацио
Бавария Бавария
5.60 4.30 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
23:56 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» пропустил ответный гол от «Копенгагена», но всё равно вырвался вперёд
23:55 · Лига чемпионов
Де Брёйне – четвёртый игрок с 10+ голами в плей-офф Лиги чемпионов с 2020 года
23:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не оформлял голевое действие только в одном матче 2024 года
23:22 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я не чувствую растущего давления»
23:08 · Лига чемпионов
Оуэн: «Винисиус вселяет страх в соперников»
22:48 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сейчас непростое время для де Лигта»
22:39 · Лига чемпионов
Фоден установит рекорд Лиги чемпионов среди англичан
22:38 · Лига чемпионов
«Копенгаген» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:37 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 13
22:30 · Лига чемпионов
Нойер рассказал, чего ждёт от матча «Баварии» против «Лацио»
22:20 · Лига чемпионов
Винисиус стал пятым самым молодым игроком с 50 матчами в Лиге чемпионов
22:05 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии» 1
22:00 · Лига чемпионов
Холанн и де Брёйне – в старте «Манчестер Сити» на игру с «Копенгагеном» 1
21:55 · Лига чемпионов
Проведель – о встрече с «Баварией»: «Мы не позволим себя запугать» 1
21:40 · Франция. Лига 1
Дембеле назвал цель «ПСЖ» на сезон
Все новости
Рекомендуем