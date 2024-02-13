Тухель: «Сейчас непростое время для де Лигта»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о положении в команде центрального защитника Маттейса де Лигта.

Нидерландский футболист не имеет постоянного места в основном составе в текущем сезоне. Недавний матч Бундеслиги против «Байера» (0:3) центрбек провёл на скамейке запасных.

«Да, сейчас де Лигт переживает непростое время, поскольку конкуренция в центре защиты действительно очень серьёзна. Но Маттейс – боец, он нам нужен», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Тухеля, ответившего на вопросы журналистов в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лацио», который пройдёт в среду.