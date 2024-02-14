Нойер: «В составе «Баварии» много лидеров»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер придерживается мнения, что в его команде есть много футболистов с лидерскими качествами. При этом немецкий голкипер не стал называть конкретные фамилии.

«В составе «Баварии» много лидеров. Вы можете многое решить благодаря слаженной команде. Клуб столкнулся с большим количеством травм в последние недели, ситуация была непростой. Выходящие на поле игроки должны взять на себя ответственность», – сказал Нойер на пресс-конференции.

Напомним, сегодня вечером «Бавария» сыграет на выезде с римским «Лацио» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.