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Нойер: «В составе «Баварии» много лидеров»

14 Февраля 2024 • 14:48 Комментировать
Лацио
...
Бавария
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Через 6 ч. 58 мин.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер придерживается мнения, что в его команде есть много футболистов с лидерскими качествами. При этом немецкий голкипер не стал называть конкретные фамилии.

«В составе «Баварии» много лидеров. Вы можете многое решить благодаря слаженной команде. Клуб столкнулся с большим количеством травм в последние недели, ситуация была непростой. Выходящие на поле игроки должны взять на себя ответственность», – сказал Нойер на пресс-конференции.

Напомним, сегодня вечером «Бавария» сыграет на выезде с римским «Лацио» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер

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