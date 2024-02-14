Нойер: «Мы ещё не полностью осознали поражение от «Байера», ведь игра была очень важной»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признался, что его команда ещё не до конца осознала поражение от леверкузенского «Байера» в Бундеслиге. «Фармацевты» у себя дома разгромили мюнхенцев со счётом 3:0 и увеличил отрыв от команды Томаса Тухеля до пяти очков.

«Мы ещё не полностью осознали поражение, потому что это была очень важная игра. Мы поговорили, проанализировали её и четко высказались. Хорошо, что следующий матч состоится скоро. Мы определённо хотим выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Хочу компенсировать то, что у нас не получилось в Леверкузене», – сказал Нойер на пресс-конференции.