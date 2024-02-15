Тухель: «Всё было в наших руках, но мы сделали всё, чтобы проиграть»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (0:1).

Мюнхенцы уступили в Риме, пропустив с пенальти на 69-й минуте встречи – одиннадцатиметровый реализовал Чиро Иммобиле.

«В первом тайме мы смотрелись хорошо, у нас были голевые моменты, однако после перерыва мы потеряли темп и концентрацию. Я не знаю, почему это произошло. В этом матче всё было в наших руках, но мы сами сделали всё, чтобы его проиграть. В какой-то момент мы просто перестали верить. Было слишком много индивидуальных ошибок», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля.