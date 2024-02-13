Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Фройнд: «Бавария» — фаворит, но «Лацио» нечего терять

13 Февраля 2024 • 17:04 Комментировать
Лацио
...
Бавария
1 5.40 X 4.10 2 1.60
14.02 23:00

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов против «Лацио».

«У «Лацио» много игроков с международным опытом. Хотя у них не все хорошо в чемпионате, 1/8 финала Лиги чемпионов является для них важным событием. Конечно, мы считаемся фаворитами, но «Лацио» нечего терять. Они умеют очень хорошо обороняться, поэтому нам предстоит непростая задача», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» состоится завтра, 14 февраля. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры, которая пройдет на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Кристоф Фройнд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
17:04
Фройнд: «Бавария» — фаворит, но «Лацио» нечего терять
16:58
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
16:55
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
16:35
Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»
16:16
Клозе сравнил Тухеля и Сарри
16:08
Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче «Лацио» - «Бавария»
14:17
Мюллер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Лацио»
14:04
Мусиала: «Я с нетерпением жду матча против «Лацио»
00:12
Де Лигт высказался о предстоящем матче с «Лацио»
12 Февраля
20:14
​Эксперты оценили шансы команд на успех в матче «Лацио» – «Бавария» Лиги чемпионов
18:44
Мюллер: Кейн - не эгоист, он просто играет в свой футбол
10 Февраля
23:19
Прогноз на точный счёт матча Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
22 Декабря
21:28
Мусиала назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
18 Декабря
21:32
Таре: «Баварии» не следует недооценивать «Лацио»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.02.24 в 23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.25 3.65 2.14
Видео
13.02.24 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.80 5.80 1.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
17:43 · Лига чемпионов
​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году
17:29 · Лига чемпионов
​Сёмин: «Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян на матч с «ПСЖ»
17:04 · Лига чемпионов
Фройнд: «Бавария» — фаворит, но «Лацио» нечего терять
16:58 · Германия. Бундеслига
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
16:52 · Германия. Бундеслига
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Будет очень сложно, но мы не боимся»
16:36 · Лига чемпионов
Два игрока «Барселоны» восстановились к матчу с «Наполи»
16:35 · Германия. Бундеслига
Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»
16:18 · Испания. Ла Лига
Кепа: «Я надеюсь остаться в «Реале»
16:16 · Лига чемпионов
Клозе сравнил Тухеля и Сарри
16:12 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Реал Сосьедадом»
16:08 · Лига чемпионов
Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче «Лацио» - «Бавария»
16:04 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис: «Мы не обязаны выигрывать Лигу чемпионов»
16:00 · Лига чемпионов
Руис рассказал, готов ли Мбаппе сыграть в Лиге чемпионов с «Реал Сосьедадом»
15:28 · Лига чемпионов
Руис: «ПСЖ» предстоит тяжёлый матч против «Реал Сосьедада»
15:04 · Германия. Бундеслига
Симакан рассказал, может ли матч с «Реалом» изменить его карьеру
Все новости
Рекомендуем