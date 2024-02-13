Фройнд: «Бавария» — фаворит, но «Лацио» нечего терять

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов против «Лацио».

«У «Лацио» много игроков с международным опытом. Хотя у них не все хорошо в чемпионате, 1/8 финала Лиги чемпионов является для них важным событием. Конечно, мы считаемся фаворитами, но «Лацио» нечего терять. Они умеют очень хорошо обороняться, поэтому нам предстоит непростая задача», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» состоится завтра, 14 февраля. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры, которая пройдет на портале LiveResult.