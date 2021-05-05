Агуэро высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

|
05 Мая 2021, 12:29,
|
|
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился эмоциями после выхода «горожан» в финал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1/2 финала английский коллектив одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:0.
«Финал Лиги чемпионов! Великолепная ночь, прекрасные эмоции», - гласит сообщение аргентинского форварда в «Твиттере».
Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Париже, подопечные Хосепа Гвардиолы также победили - 2:1.
Соперник «Манчестер Сити» по финалу определится в противостоянии лондонского «Челси» и мадридского «Реала». В первом поединке была зафиксирована ничья - 1:1. Ответная встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж» 5 мая.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро