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Агуэро высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

05 Мая 2021, 12:29,

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился эмоциями после выхода «горожан» в финал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1/2 финала английский коллектив одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:0.

«Финал Лиги чемпионов! Великолепная ночь, прекрасные эмоции», - гласит сообщение аргентинского форварда в «Твиттере».

Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Париже, подопечные Хосепа Гвардиолы также победили - 2:1.

Соперник «Манчестер Сити» по финалу определится в противостоянии лондонского «Челси» и мадридского «Реала». В первом поединке была зафиксирована ничья - 1:1. Ответная встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж» 5 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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