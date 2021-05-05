Почеттино призвал УЕФА расследовать высказывания судьи в адрес игроков «ПСЖ»

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05 Мая 2021, 11:40,
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Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на слова Марко Верратти после ответного поединка против «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиге чемпионов. Итальянец сказал, что главный арбитр Бьорн Кёйперс дважды оскорбил его по ходу встречи. Также об оскорблениях заявил Андер Эррера.
«Марко заявил об этом в прямом эфире, у меня нет оснований не верить ему. Находясь на бровке, я не слышал высказываний рефери. Думаю, УЕФА стоит провести расследование по этому поводу», - приводит слова аргентинского специалиста Daily Mail.
Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4 (1:2, 0:2).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Маурисио Почеттино
Веррати пусть скажет спасибо, что не удалили...а великий игрок Эррера (уж мы то знаем))) языком владеет, видимо, лучше, чем ногами...никчемные клоуны
принимать проигрышь правильно удель сильных, Арабский мешок (Сити) за пять лет два раза унизил Катарский мешок(ПСЖ)...
позорники из помойки ...