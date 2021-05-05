Почеттино призвал УЕФА расследовать высказывания судьи в адрес игроков «ПСЖ»

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на слова Марко Верратти после ответного поединка против «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиге чемпионов. Итальянец сказал, что главный арбитр Бьорн Кёйперс дважды оскорбил его по ходу встречи. Также об оскорблениях заявил Андер Эррера.

«Марко заявил об этом в прямом эфире, у меня нет оснований не верить ему. Находясь на бровке, я не слышал высказываний рефери. Думаю, УЕФА стоит провести расследование по этому поводу», - приводит слова аргентинского специалиста Daily Mail.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4 (1:2, 0:2).