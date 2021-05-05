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Почеттино призвал УЕФА расследовать высказывания судьи в адрес игроков «ПСЖ»

05 Мая 2021, 11:40,

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на слова Марко Верратти после ответного поединка против «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиге чемпионов. Итальянец сказал, что главный арбитр Бьорн Кёйперс дважды оскорбил его по ходу встречи. Также об оскорблениях заявил Андер Эррера.

«Марко заявил об этом в прямом эфире, у меня нет оснований не верить ему. Находясь на бровке, я не слышал высказываний рефери. Думаю, УЕФА стоит провести расследование по этому поводу», - приводит слова аргентинского специалиста Daily Mail.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4 (1:2, 0:2).

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маурисио Почеттино
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Комментарии (3)
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0
snk6565
05 Мая 2021, 12:51

Веррати пусть скажет спасибо, что не удалили...а великий игрок Эррера (уж мы то знаем))) языком владеет, видимо, лучше, чем ногами...никчемные клоуны

0
Misha_diablo_football
05 Мая 2021, 12:34

принимать проигрышь правильно удель сильных, Арабский мешок (Сити) за пять лет два раза унизил Катарский мешок(ПСЖ)...

1
ARTUR
05 Мая 2021, 11:54

позорники из помойки ...

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