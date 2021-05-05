Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Маркиньос: «Всё решили детали»

05 Мая 2021, 00:45,

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы выложились на полную, хорошо начали игру и доминировали на поле, но всё решили детали. Они выстояли, здорово оборонялись и в один момент забили – это усложнило задачу. Мы пытались вернуться игру и во втором тайме, но пропущенный гол убил нас.

Сейчас нам стоит подумать, что нам нужно улучшить. Встречались две команды с разными стилями. «Манчестер Сити» любит владеть мячом, а мы старались действовать агрессивно, чтобы лишить их мяча, всё свелось к мелким деталям, так обычно и бывает в больших матчах», - цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Маркиньос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола