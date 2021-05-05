Маркиньос: «Всё решили детали»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы выложились на полную, хорошо начали игру и доминировали на поле, но всё решили детали. Они выстояли, здорово оборонялись и в один момент забили – это усложнило задачу. Мы пытались вернуться игру и во втором тайме, но пропущенный гол убил нас.

Сейчас нам стоит подумать, что нам нужно улучшить. Встречались две команды с разными стилями. «Манчестер Сити» любит владеть мячом, а мы старались действовать агрессивно, чтобы лишить их мяча, всё свелось к мелким деталям, так обычно и бывает в больших матчах», - цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.