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Почеттино – о матче с «Манчестер Сити»: «Трудно предвидеть, что будет происходить на поле»

04 Мая 2021, 00:40,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о плане на матч с «Манчестер Сити».

«Мы хотим лишить их мяча. Конечно, мы тоже любим владеть инициативой, но нам придётся быть терпеливыми и в некоторых моментах агрессивными. Мы хотим забить два гола, это будет битва, нужно быть готовыми к ней.

Трудно предвидеть, что будет происходить на поле, футбол – это игра, которая может удивить любого», - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Первая встреча завершилась поражением парижского клуба со счётом 1:2. Ответный матч состоится сегодня, четвёртого апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Маурисио Почеттино
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