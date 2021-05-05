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Уокер: «Моя мечта воплотилась в реальность»

05 Мая 2021, 08:16,

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о выходе в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с французским «ПСЖ». «Горожане» отпраздновали победу с общим счетом 4:1 (2:1, 2:0).

«Это моя мечта. Наконец-то она воплотилась в реальность. Я безумно рад. «Манчестер Сити» показал настоящую командную работу. В таких матчах нереальное напряжение, поэтому нужно держать себя под контролем и не давать эмоциям вылиться наружу. Этот успех - заслуга всех игроков», - передает слова защитника BT Sport.

Второй финалист Лиги чемпионов определится в противостоянии между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом». В первом матче команды сыграли вничью - 1:1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Кайл Уокер
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