​Дилемма перед Почеттино: Мбаппе до сих пор ощущает боль

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04 Мая 2021, 17:12,
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Килиан Мбаппе до сих пор испытывает болезненные ощущения в икроножной мышце. Об этом в Twitter пишет французский журналист Сабер Дефарж. Он отмечает, что перед Маурисио Почеттино стоит непростая дилемма. С одной стороны, «ПСЖ» во вторник предстоит важнейший матч против «Манчестер Сити», и Мбаппе очень нужен команде. С другой стороны, выход Килиана на поле может усугубить ситуацию, и тогда форвард рискует пропустить остаток сезона.
«Манчестер Сити» и «ПСЖ» начнут ответный полуфинал Лиги чемпионов в 22:00 по московскому времени. В первой игре «горожане» были сильнее на выезде – 2:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино