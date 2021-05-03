«Манчестер Сити» против «ПСЖ»: что говорит статистика

Во вторник «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Эксперты прогнозируют победу «горожанам», а статистика подтверждает высокую вероятность такого развития событий.

«Манчестер Сити» не проигрывал «ПСЖ» во всех четырех предыдущих еврокубковых встречах (В2 Н2), выиграв последний домашний матч в апреле 2016 года в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

o Только с «Миланом» (4) «ПСЖ» провел больше встреч, ни разу не выиграв в Лиге чемпионов (с «Манчестер Сити» – 3). Парижане ранее выиграли в гостях у «Манчестер Юнайтед» в этой Лиге чемпионов и станут шестой командой, встретившейся с обоими клубами из Манчестера в гостях в одном евросезоне. Никому ранее не удавалось выиграть обе встречи у манчестерских клубов.

o «Манчестер Сити» выиграл шесть предыдущих матчей в Лиге чемпионов, седьмая победа подряд позволит горожанам обновить рекорд самой длинной победной серии среди английских команд в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Ранее трем другим английским клубам удавалось выиграть шесть игр подряд: «Манчестер Юнайтед» (1965/66), «Лидс» (1969/70) и «Арсенал» (2005).

o Не учитывая это противостояние, в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов было 47 случаев, когда английский клуб выигрывал первый гостевой матч двухраундового противостояния, и все 47 раз англичане проходили дальше.

o В последний раз, когда «ПСЖ» проигрывал первый матч двухраундового противостояния в ЛЧ, они проходили дальше: проиграв 1:2 в первом матче 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона дортмундской «Боруссии», но пройдя дальше со счетом 3:2 по сумме двух матчей. Но «ПСЖ» никогда не проходил дальше в основном раунде турнира, проиграв первый матч дома.

o Если «Манчестер Сити» пройдет дальше, он впервые за 51 год выйдет в финал еврокубка, после победы в финале Кубка обладателей кубков - 1970 над польским «Гурником» Забже. Это будет новый рекорд по продолжительности между двумя финалами еврокубков у одного клуба, который сейчас принадлежит «Спортингу» (41 год между финалами Кубка обладателей кубков - 1964 и Кубка УЕФА - 2005, когда титул выиграл ЦСКА).

o «Манчестер Сити» выиграл 10 из 11 матчей Лиги чемпионов в этом сезоне (Н1), забив 23 гола и пропустив четыре. Он может стать первой английской командой, выигравшей 11 матчей в одном сезоне Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, если обыграет «ПСЖ», побив рекорд «Манчестер Юнайтед» (10 побед в сезоне-2002/03).

o Это будет 63-я игра Хосепа Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпонов, больше всех среди тренеров в истории, у Карло Анчелотти - 62. Во всех соревнованиях Гвардиола обыгрывал Почеттино 11 раз, чаще побеждав только Мануэля Пеллегрини и Шона Дайча (по 12 раз).

o Килиан Мбаппе ни разу не пробил по воротам «Манчетстер Сити» в первом матче, такое случилось впервые, когда Килиан выходил в старте в матче ЛЧ. Однако Мбаппе забил в своем единственном матче на «Этихаде» – за «Монако» в феврале 2017-го.

o Три из 10 голов Кевина де Брюйне в Лиге чемпионов пришлись на «ПСЖ», только против парижан бельгиец забивал больше одного гола. Он может стать первым после Неймара игроком, забившим в четырех матчах ЛЧ против «ПСЖ» подряд.