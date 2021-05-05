Пять игроков «Манчестер Сити», которые сделали разницу в полуфинале с «ПСЖ»

«Разбор» футболистов Хосепа Гвардиолы

Слишком нервным получился полуфинал «Манчестер Сити» - «ПСЖ», поэтому не сумели мы в полной мере насладиться красотой футбола. Парижане по-настоящему играли в футбол всего один тайм, англичане тормозили себя в некоторых моментах - Гвардиола впервые врубил прагматика. Звёздам «ПСЖ» не хватило цельности, звёзды «Сити» сыграли целостнее, надёжнее.

Первый финал Лиги чемпионов для «Манчестера» Гвардиолы - абсолютно заслуженная история. Странно, конечно, что случился он так поздно, больше 10 лет шейхи вкладывают миллиарды. И вот, Хосеп в шаге от заветного трофея. Полуфинальный барьер в лице «ПСЖ» преодолён уверенно. Выделим пять футболистов «Манчестер Сити», которые сделали разницу по ходу двух матчей.

Рияд Марез

Лучший игрок обоих полуфинальных матчей. Алжирец частенько заигрывался, пускаясь в дриблинг (пожалуй, единственный минус),но количество удачных обводок даёт ему право на подобные действия - 9 за 2 матча. В остальном Марез был великолепен. Открывался, идеально поддерживал атаки по флангу, смещался и опасно бил. Под десять опасных моментов создал или завершил Рияд, в итоге забив три гола «Сити». Три из четырёх.

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Кайл Уокер

Обязательно следует отметить Уокера, который оба матча провёл под Марезом, вообще не собиравшимся защищаться. Кайл успевал и Рияда поддерживать, и в обороне работать, и в прессинге. Уокеру чуть повезло, ведь в первом матче против него играл Баккер (четвёртый выбор на позицию левого защитника), а во втором - Диалло (номинальный центральный защитник), но Кайл в этом не виноват. Обоих он переиграл с запасом, оставив фланг за собой.

Кевин де Брёйне

Мозг «Манчестер Сити» начал переламывать «ПСЖ» в этом полуфинале. Ничего не получалось у «горожан» к тому моменту, как Кевин подхватил мяч, подошёл к штрафной площади и решился на удар, который в итоге «разрушит» парижан. По традиции де Брёйне отдал огромное количество точных передач, трижды раскрутив атаку диагональю, выдав четыре ключевые передачи за два матча. Отдельно отметим и хладнокровие Кевина, не поведшегося на всеобщий психоз в конце последней игры. Тем более странно выглядит жёлтая карточка для де Брёйне.

Рубен Диаш

Португальский король воздуха, оплот обороны «Сити». Продолжим говорить о профессионализме, о стойкости характера. Диаш не позволил себе нервов, каждый эпизод отыгрывал от и до. Выиграл почти всю борьбу - 8 эпизодов из 10, заблокировал три удара. Пасовал очень аккуратно, надёжными передачами начинал атаки «Сити».

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Фил Фоден

Подносчик снарядов для Рияда Мареза. Заработал «голевой» штрафной в первом матче, отдал результативную передачу во втором. Фил почти не отмечался в протоколе, но поучаствовал в каждом голе «Сити». Своими умными передачами (73 точные из 80), перемещениями, дриблингом (7 обводок за 8 попыток). Хорош был субтильный Фоден и в борьбе, выиграв 13 единоборств из 20.