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Ди Мария получил красную карточку за неспортивное поведение в матче с «Манчестер Сити»

04 Мая 2021, 23:41,

Сегодня, 4 мая, «Манчестер Сити» принимает «ПСЖ» в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

На 69-й минуте встречи аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария сначала сбил с ног полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо, а затем наступил ему на ногу. Главный арбитр матча Бьорн Куйперс показал красную карточку футболисту парижского клуба.

Идёт 74-я минута матча, «Манчестер Сити» впереди со счётом 2:0, дублем отметился Рияд Марез. Первая встреча завершилась гостевой победой «горожан» 2:1.

Во втором полуфинале сражаются «Реал» и «Челси», ответный матч этого противостояния состоится завтра, 5 мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Анхель Ди Мария
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Комментарии (1)
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0
deathzetk
05 Мая 2021, 00:08

Отлично, Тухель уже разобрал один раз Сити

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