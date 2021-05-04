Ди Мария получил красную карточку за неспортивное поведение в матче с «Манчестер Сити»

Сегодня, 4 мая, «Манчестер Сити» принимает «ПСЖ» в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

На 69-й минуте встречи аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария сначала сбил с ног полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо, а затем наступил ему на ногу. Главный арбитр матча Бьорн Куйперс показал красную карточку футболисту парижского клуба.

Идёт 74-я минута матча, «Манчестер Сити» впереди со счётом 2:0, дублем отметился Рияд Марез. Первая встреча завершилась гостевой победой «горожан» 2:1.

Во втором полуфинале сражаются «Реал» и «Челси», ответный матч этого противостояния состоится завтра, 5 мая.