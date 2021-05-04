«Манчестер Сити» и «ПСЖ» объявили стартовые составы

Сегодня, 4 мая, «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов примет на своем поле «ПСЖ». Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Марез, де Брёйне, Фоден.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Эррера, Паредес, Ди Мария, Верратти, Неймар, Икарди.

Стоит отметить, что один из лидеров парижского клуба Килиан Мбаппе начнёт матч на скамейке запасных, он пропустил последние несколько тренировок из-за травмы.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что первая встреча завершилась гостевой победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1.