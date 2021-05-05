Марез: «Сейчас мы должны сконцентрироваться на субботнем матче»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0), которая вывела «горожан» в финал Лиги чемпионов.

«Это была хорошая игра. Мы начали матч не очень уверенно, первый тайм в нашем исполнении – это явно не то, что мы хотели показать, но забитый гол облегчил ситуацию. Во втором тайме мы были лучше и могли забить больше голов. У них сдали нервы, Ди Мария пнул нашего игрока и был удален, после красной карточки всё стало гораздо проще.

Здорово, что нам удалось выйти в финал, но сейчас мы должны сконцентрироваться на субботней игре, которая может сделать нас чемпионами, а затем будем думать о финале», - цитирует Мареза BT Sport.