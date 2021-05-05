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Эррера: «Впереди нас ждут важнейшие матчи»

05 Мая 2021, 00:23,

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

«У нас были проблемы с передачами между линиями. Сегодня мы выложились на все 100%, но этого оказалось недостаточно. Конечно, есть вещи, которые нам ещё предстоит улучшить.

Сезон для нас не закончен, впереди нас ждут важнейшие матчи, которые могут принести нам трофей. Мы должны побеждать в каждом матче, все они как финал, не время расстриваться», - цитирует Эрреру пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим из пары «Челси» - «Реал» Мадрид.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Андер Эррера
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