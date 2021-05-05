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Гвардиола: «Мои первые мысли связаны с игроками, которые не выходили сегодня на поле»

05 Мая 2021, 00:37,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов.

«Я невероятно горжусь командой, мои первые мысли связаны с игроками, которые не выходили сегодня на поле. Все они заслужили шанса, каждый внёс свой вклад, сейчас мы должны насладиться победой. Мы хотим стать чемпионами в выходные, после чего у нас будет две-три недели на подготовку к финалу.

Выход в финал Лиги чемпионов придает смысл тому, что мы делали в последние четыре или пять лет. Каждый день парни работали и выкладывались на полную – это замечательно», - цитирует испанского специалиста BBC.

В полуфинале «горожане» по сумме двух матчей одолели «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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