Назван судья матча «ПСЖ» - «Манчестер Сити»

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26 Апреля 2021, 11:45,
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УЕФА назначил бригаду судей на первый матч между французским «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Об этом информирует пресс-служба организации.
Эту встречу обслужит немецкий рефери Феликс Брых. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Система VAR - Марко Фритц, AVAR - Бастиан Данкерт. Запасной арбитр - Даниэль Зиберт.
Поединок «ПСЖ» - «Манчестер Сити» пройдет в Париже в среду, 28-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, четвертого мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Феликс Брых
Скорее всего, победитель этой пары и возьмёт трофей. Я думаю что в финале будет ПСЖ. МС просто обязан по традиции обгадиться.
Игра недоклубов, в целом какая разница кто выйдет? Главное чтоб Гранд клуб взял ушастого