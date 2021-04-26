Назван судья матча «ПСЖ» - «Манчестер Сити»

УЕФА назначил бригаду судей на первый матч между французским «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Об этом информирует пресс-служба организации.

Эту встречу обслужит немецкий рефери Феликс Брых. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Система VAR - Марко Фритц, AVAR - Бастиан Данкерт. Запасной арбитр - Даниэль Зиберт.

Поединок «ПСЖ» - «Манчестер Сити» пройдет в Париже в среду, 28-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, четвертого мая.