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Назван судья матча «ПСЖ» - «Манчестер Сити»

26 Апреля 2021, 11:45,

УЕФА назначил бригаду судей на первый матч между французским «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Об этом информирует пресс-служба организации.

Эту встречу обслужит немецкий рефери Феликс Брых. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Система VAR - Марко Фритц, AVAR - Бастиан Данкерт. Запасной арбитр - Даниэль Зиберт.

Поединок «ПСЖ» - «Манчестер Сити» пройдет в Париже в среду, 28-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, четвертого мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Феликс Брых
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Комментарии (2)
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0
Zenituwka
26 Апреля 2021, 14:33

Скорее всего, победитель этой пары и возьмёт трофей. Я думаю что в финале будет ПСЖ. МС просто обязан по традиции обгадиться.

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Артур Измаилов
26 Апреля 2021, 14:41

Игра недоклубов, в целом какая разница кто выйдет? Главное чтоб Гранд клуб взял ушастого

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