​Гвардиола: «Не хотим упускать возможность сыграть в финале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы не хотим упускать возможность сыграть в финале Лиги чемпионов. Если мы не будем самими собой, всё может случиться.

Футболисты должны понять, что это будет большая битва, тяжёлая игра, в которой нам придётся терпеть. Но я почти уверен, что мы хорошо себя проявим.

Команда должна осознать, что она может выйти в финал. Завтрашняя игра ничем не отличается от матчей, которые мы проводили в последние семь месяцев. Нужно выйти на поле, показать свой футбол и победить. Мы не собираемся требовать от игроков чего-то запредельного. У нас были такие же сложные игры и раньше», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» примет «ПСЖ» четвёртого мая. В первой игре команда Хосепа Гвардиолы победила на выезде со счётом 2:1.