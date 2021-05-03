​Гвардиола: «Не хотим упускать возможность сыграть в финале Лиги чемпионов»

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03 Мая 2021, 17:52,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Мы не хотим упускать возможность сыграть в финале Лиги чемпионов. Если мы не будем самими собой, всё может случиться.
Футболисты должны понять, что это будет большая битва, тяжёлая игра, в которой нам придётся терпеть. Но я почти уверен, что мы хорошо себя проявим.
Команда должна осознать, что она может выйти в финал. Завтрашняя игра ничем не отличается от матчей, которые мы проводили в последние семь месяцев. Нужно выйти на поле, показать свой футбол и победить. Мы не собираемся требовать от игроков чего-то запредельного. У нас были такие же сложные игры и раньше», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.
«Манчестер Сити» примет «ПСЖ» четвёртого мая. В первой игре команда Хосепа Гвардиолы победила на выезде со счётом 2:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола