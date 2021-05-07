Неймар - о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Мы сделали всё, что могли»

В ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» потерпел поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:2 и вылетел из турнира. Бразильский форвард парижского коллектива Неймар прокомментировал неудачу своей команды.

«Непросто писать, мне по-прежнему грустно от поражения. Однако я горд выступлением команды, мы сделали все, что могли. Очень жаль, что наших усилий не хватило для успеха. Эта неудача станет для нас уроком, «ПСЖ» продолжит прогрессировать», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Поединок пройдет 29 мая в Стамбуле.