Верратти: «Судья дважды послал меня»

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05 Мая 2021, 10:22,
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Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что главный судья Бьорн Кёйперс оскорбил его во время ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:2).
«Рефери дважды послал меня... Я не могу себе такого позволить, поскольку меня отстранят на десять поединков. Наша команда вылетела из Лиги чемпионов, но в этом нет вины судьи», - передает слова итальянского полузащитника RMC Sport.
Английский клуб по сумме двух матчей одолел парижский гранд с общим счетом 4:1 (2:1, 2:0).
В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с победителем противостояния «Челси» - «Реал».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Марко Верратти
девчонки из Парижа оказались очень сопливоми аж да УЕФА тянутся))...
вообще-то тебя и твою команду нужно было трижды послать....