Верратти: «Судья дважды послал меня»

Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что главный судья Бьорн Кёйперс оскорбил его во время ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:2).

«Рефери дважды послал меня... Я не могу себе такого позволить, поскольку меня отстранят на десять поединков. Наша команда вылетела из Лиги чемпионов, но в этом нет вины судьи», - передает слова итальянского полузащитника RMC Sport.

Английский клуб по сумме двух матчей одолел парижский гранд с общим счетом 4:1 (2:1, 2:0).

В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с победителем противостояния «Челси» - «Реал».