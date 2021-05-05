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Верратти: «Судья дважды послал меня»

05 Мая 2021, 10:22,

Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что главный судья Бьорн Кёйперс оскорбил его во время ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:2).

«Рефери дважды послал меня... Я не могу себе такого позволить, поскольку меня отстранят на десять поединков. Наша команда вылетела из Лиги чемпионов, но в этом нет вины судьи», - передает слова итальянского полузащитника RMC Sport.

Английский клуб по сумме двух матчей одолел парижский гранд с общим счетом 4:1 (2:1, 2:0).

В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с победителем противостояния «Челси» - «Реал».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Марко Верратти
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
05 Мая 2021, 12:33

девчонки из Парижа оказались очень сопливоми аж да УЕФА тянутся))...

2
ku.mu.sh.71
05 Мая 2021, 11:25

вообще-то тебя и твою команду нужно было трижды послать....

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