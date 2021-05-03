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Мбаппе - в заявке «ПСЖ» на ответный матч с «Манчестер Сити»

03 Мая 2021, 11:49,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино определился с заявкой команды на ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Стоит отметить, что в заявочный лист попал нападающий Килиан Мбаппе, который из-за травмы пропустил последние тренировки команды.

Ответный поединок между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» состоится в Англии во вторник, четвертого мая. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече, состоявшейся в Париже, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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