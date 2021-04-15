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Фоден - Мбаппе: «Ты готов?»

15 Апреля 2021, 08:59,

«Манчестер Сити» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, одолев по сумме двухматчевого противостояния дортмундскую «Боруссию» с общим счетом 4:2 (2:1, 2:1).

В полуфинале престижного турнира подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с французским «ПСЖ». Ранее парижский гранд выбил из Лиги чемпионов действующего победителя - мюнхенскую «Баварию» (3:2, 0:1).

После окончания встречи в Дортмунде полузащитник «Манчестер Сити» обратился к лидеру парижской команды Килиану Мбаппе со словами: «Ты готов?».

Поединки между английским и французским клубами состоятся 27-го апреля и четвертого мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Фил Фоден
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