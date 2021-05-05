Верратти: «До удаления мы верили, что сможем вернуться в игру»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти остался доволен игрой своей команды в матче с «Манчестер Сити» (0:2).

«До удаления мы верили, что сможем вернуться в игру. Мы играли лучше их, создавали моментов, но «Манчестер Сити» реализовал свой первый же момент, похожая ситуация была и в первом матче, так случается в играх против больших команд.

Мы боролись до конца и можем спокойно смотреть друг другу в глаза. Вот уже два года подряд мы доходим минимум до полуфинала. Не знаю, что ещё сказать, мы очень хотели выйти в финал, но не смогли этого сделать», - цитирует итальянского полузащитника пресс-служба УЕФА.