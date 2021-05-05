Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Верратти: «До удаления мы верили, что сможем вернуться в игру»

05 Мая 2021, 00:30,

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти остался доволен игрой своей команды в матче с «Манчестер Сити» (0:2).

«До удаления мы верили, что сможем вернуться в игру. Мы играли лучше их, создавали моментов, но «Манчестер Сити» реализовал свой первый же момент, похожая ситуация была и в первом матче, так случается в играх против больших команд.

Мы боролись до конца и можем спокойно смотреть друг другу в глаза. Вот уже два года подряд мы доходим минимум до полуфинала. Не знаю, что ещё сказать, мы очень хотели выйти в финал, но не смогли этого сделать», - цитирует итальянского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Марко Верратти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола