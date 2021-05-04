​Фергюсон посетил отель, где остановился «ПСЖ»

Знаменитый шотландский тренер Алекс Фергюсон во вторник был замечен в отеле Lowry, где остановился «ПСЖ». Информации о цели визита сэра Алекса в отель нет, однако Manchester Evening News даёт понять, что тренер встречался с представителями делегации из Парижа, поскольку в настоящий момент других посетителей в отеле нет.

4 мая вечером «ПСЖ» проведёт ответный полуфинал Лиги чемпионов в гостях у «Манчестер Сити». Команде Маурисио Почеттино придётся отыгрываться после домашних 1:2. За парижан из-за повреждения может не сыграть Килиан Мбаппе. Судя по всему, решение будет приниматься в последние часы перед стартовым свистком.