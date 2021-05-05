Почеттино прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с представителями СМИ после вылета из Лиги чемпионов. Парижский гранд уступил «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 1:4 (1:2, 0:2).

«Команда играла так, как мы планировали. «ПСЖ» хорошо начал и имел преимущество. Мы создавали моменты, но в таких играх очень нужна удача.

Хочу поздравить «горожан», они проводят невероятный сезон. У Гвардиолы сейчас все прекрасно. В то же время я испытываю гордость за своих подопечных», - цитирует аргентинского тренера пресс-служба УЕФА.

В решающем матче «Манчестер Сити» сыграет против лондонского «Челси» или мадридского «Реала».