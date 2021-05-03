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Почеттино: «Если Мбаппе не сможет сыграть, то у нас всё равно будут шансы на победу»

03 Мая 2021, 21:12,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос об участии нападающего Килиана Мбаппе в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Сегодня мы оценим состояние Мбаппе. Он проведёт индивидуальную тренировку, посмотрим, как Килиан будет чувствовать себя после неё. Будем принимать решение позже. У меня много игроков, хороший состав, каждый футболист способен здорово выполнять свою работу. Если Мбаппе не сможет сыграть, то у нас всё равно будут шансы на победу», - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» состоится завтра, четвертого мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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