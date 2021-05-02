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Неймар готов умереть на поле ради победы над «Манчестер Сити»

02 Мая 2021, 14:24,

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил о невероятной мотивации перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

- Главное сейчас - отдохнуть и перефокусироваться на матч Лиги чемпионов, - заявил Неймар пресс-службе парижан после победы над «Лансом» (2:1). - У нас был сложнейший первый поединок против «Сити», но нужно верить, что не играют роли ни статистика, ни математические шансы на наш успех. Уверен, что каждый житель Парижа будет верить в нас. Я на острие атаки и буду первым воином, который вступит в битву. Я отдам всё и сделаю всё для победы, даже если придется умереть на поле.

Второй матч «Манчестер Сити» и «ПСЖ» состоится во вторник, начало в 22:00.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Неймар
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
02 Мая 2021, 15:32

а пафоса то сколько у этого ,,воина,, а чуть коснись так с ревом падает и качается , вот я всегда на чемпионатах мира отдаю предпочтение аргентине , за них болел всегда , потом бразилии , но когда появился этот дрищь у меня прям отвернуло что то от них , ну до чего же слащаво попсовое чучело ... как же все изменилось , ну были раньше чудики в футболе , это и Госкойн , со своими выходками , Кантона мог отчебучить )) но вот таких нарцизов полуприводных как этот и Криш с этими вычурными замашками не было , и как хорошо что они свалили из ла лиги

1
skywoker
02 Мая 2021, 15:02

если придется тройное сальто скрутить от касания плечом - он это имел ввиду

1
snk6565
02 Мая 2021, 14:47

Ну, как он "умирает" на поле, мы все прекрасно видели...но на Оскар пока не тянет)))

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