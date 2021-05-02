Неймар готов умереть на поле ради победы над «Манчестер Сити»

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил о невероятной мотивации перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

- Главное сейчас - отдохнуть и перефокусироваться на матч Лиги чемпионов, - заявил Неймар пресс-службе парижан после победы над «Лансом» (2:1). - У нас был сложнейший первый поединок против «Сити», но нужно верить, что не играют роли ни статистика, ни математические шансы на наш успех. Уверен, что каждый житель Парижа будет верить в нас. Я на острие атаки и буду первым воином, который вступит в битву. Я отдам всё и сделаю всё для победы, даже если придется умереть на поле.

Второй матч «Манчестер Сити» и «ПСЖ» состоится во вторник, начало в 22:00.