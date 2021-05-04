Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

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04 Мая 2021, 23:55,
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«ПСЖ» в гостях у «Манчестер Сити» на слегка снежном поле пытался нейтрализовать своё поражение в первом лигочемпионском полуфинале.
|Манчестер Сити
|2:0
|ПСЖ
|(1:0) Марез Рияд 11'
|(2:0) Марез Рияд 63'
С учётом гостевой победы со счётом 2:1 «небесно-голубые» могли подходить к отчётному матчу спокойно. Сколько бы Неймар ни говорил, что он готов умереть на поле, красивые слова никак не могли приблизить Париж к финалу. Гостям требовалось не умереть на поле, а выиграть на «Этихаде» с нужным счётом. Почеттино принял непопулярное решение оставить Мбаппе в запасе – сообщившие об этом за несколько часов до начала матча инсайдеры оказались правы. Аргентинский специалист сделал выбор в пользу Икарди на острие. Есть версия, что наставник гостей так решил, исходя из стремления сыграть первым номером. Но это не помогло французскому клубу.
Парижане действительно начали матч с владения, и они быстро почти что заработали пенальти. Бьорн Кюйперс свистнул и указал на точку, но вскоре отыграл назад, посмотрев видеоповтор. Мяч после навеса попал в плечо уворачивавшегося Зинченко, да ещё и с верхней стороны, поэтому отмена пенальти была справедливой. А спустя три минуты столичная команда уже попала в положение отыгрывающейся. Эдерсон далеко выбил мяч от ворот, Зинченко подобрал его на левом фланге и отпасовал в центр на Де Брёйне, который, в свою очередь, покатил вправо Марезу, и тот поразил ближний угол (1:0).
В какой-то мере для «ПСЖ» ничего не изменилось. Визитёрам по-прежнему могло хватить для прохода в финал двух забитых мячей в игровое время. На стыке шестнадцатой и семнадцатой минут мастер второго этажа Маркиньос пробил головой с близкого расстояния в перекладину после навеса с левого фланга. Чуть позже хозяева сами подарили момент сопернику. Эдерсон отдал пас Бернарду Силве, который потерял концентрацию и вместе с ней мяч, а Ди Мария пальнул из-за пределов штрафной рядом с пустым створом.
Парижане больше владели мячом, что непривычно для соперников «Сити», но всё-таки не выглядели достаточно опасными в атаке, чтобы можно было говорить, что они уступали незаслуженно. Хозяева в такой ситуации чувствовали себя комфортно, всё-таки сейчас у Гвардиолы не копия «Барселоны» образца легендарной тики-таки. Разве «Манчестер Сити» не умеет проводить разящие контратаки? Умеет. И на 63-й минуте гости как раз напоролись на таковую, в завершающей стадии которой Марез оформил дубль на правой штанге, замкнув прострел слева от Фодена (2:0).
Второй пропущенный гол стал для Неймара и компании практически приговором. Не выдержали нервы у Ди Марии, который за пределами поля наступил на ногу провоцировавшего его именинника Фернандиньо и заработал красную карточку. Также был на взводе Зинченко, решивший повыяснять отношения с Паредесом, но ограничившийся получением лишь жёлтой карточки.
Манкунианцы, позиционно атакуя, стремились забить и третий мяч в ворота поплывшего соперника, однако Фодену помешала штанга. Но первому в истории выходу «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов ничего уже не помешало. Ну а Гвардиола добрался до решающего матча этого супертурнира впервые за десять лет и впервые после ухода из «Барселоны». Тогда как «ПСЖ» не смог второй раз подряд оказаться в финале Лиги чемпионов и серьёзно рискует не выиграть даже чемпионат Франции.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Лига Чемпионов
Как же отстойно смотрится лига без болельщиков. Просто как товарняки катают. Хрень конечно полная.
Каждый раз второй матч заложник первого. Когда уже наконец начнется Суперлига вместо этой мутотени)
ПСЖ без Мбаппе как Барселона без Месси.
никогда
на первых строчках будут тупо самые дорогие команды
главный турнир всегда должен быть кубковым
"Воин" не умер и не воскрес... Клоун...
до сих пор не пойму как это сброд из Парижа обошел Баварию , а в конце испоганили игру выходками , воин как был дрищем так и остался , молю Бога лишь об одном , что бы только не вернулся он в Ла лигу . Пеп молодец , создал очень интересный коллектив , самое главное что и обходятся как то последние лет пять без каких то мега звезд , был хорош Марез , Зинченко закрыл ,,воина, , плохо только что начал чегото петушится в конце , мог карточку урвать . ПСЖ мне кажется с Почетино полностью провалятся
Наконец-то, Сити после стольких лет ожидания и нескольких неудачных попыток пробился в финал ЛЧ. Гвардиола, кстати, возвращается в финал ЛЧ спустя ровно 10 лет. Осталось завтра победить Челси и можно наслаждаться английским финалом.
МС респект, снимаю шлюпу. Зинченко - молодец, просто лучший!!!
Тут говорить особо не о чем. Даже если не углубляться в вопросы тактики, психологии, тренерских идей, то можно просто взглянуть на составы. У парижан дыры в каждой линии, кроме вратарской. Крайние защитники средние, в центре игроют парни, которые не были лучшими в АПЛ и Паредес. Атака в принципе звёздная но без Мбаппе уже какая-то шляпа. Ну а глубины скамейки не хватает точно. С таким составом победить Сити можно было только на индивидуальных действиях и огромной удече, но сегодня победил сильнейший.
ой, думаю, что завтра будет жарко... не уровня мы МС, увы!!! Но, спасибо.
будем поддерживать аристократов!
Спасибо, друг. Нам нужно научиться у МС спокойствию в игре. Будет классно: ЛЧ: МС-Челси и ЛЕ: МЮ - Арсенал. Ждем, уже скоро!!!
Совершенно заслуженный выход в финал МанСити. Игра Парижа с самого начала матча выглядела какой-то безнадежная и без малейших шансов создать хотя бы один приличный голевой момент. Оглядываясь назад, на игры Парижа на предыдущих стадиях плей-офф, можно с уверенностью отметить, что Баварию прошли просто на везении, да и в игре с Барселоной обстоятельства благоволили Парижу. В общем, итог данного полуфинала заслуженный. У МанСити появился хороший шанс взять ЛЧ!
Что ж, первый полуфинал вышел полной фигней.
И стоило биться так в предыдущих стадиях, если в шаге от финала абсолютно безвариантно отдали три тайма из четырёх?
Думаю, что в следующей ЛЧ и до полуфинала не доберутся - сильный удар по коллективу в последних двух розыгрышах.
Подождём завтра.
Поч их настроит. нужно дать ему время. хотя он и не победитель по духу.
Привет, pol-black!
В этом чемпионате? Они и там уже сползают от отсутствия необходимости хоть где то проявлять наличие хребта. Для ЛЧ, как мне кажется, необходима железная собранность минимум в пяти заключительных матчей. Вот не скажу, что Париж способен на больше, чем на два.
сейчас вполне может быть. им не хватает сбалансированности. там есть звёзды и есть простые парни. а команды слаженной нет. правильно комментатор сказал: в Сити главный - Пеп, а не кто-то на поле.
вот те и париж
на контратаках любой дурак может играть
пади попробуй первым номером закати
а тут у команды звезд решения и нет
нет тренерской руки
хорошая игра! полное преимущество горожан. парижане только первые 10 минут выглядели сильнее, пока сити не привыкнул к заснеженному газону. есть первый финалист!