Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» в гостях у «Манчестер Сити» на слегка снежном поле пытался нейтрализовать своё поражение в первом лигочемпионском полуфинале.

С учётом гостевой победы со счётом 2:1 «небесно-голубые» могли подходить к отчётному матчу спокойно. Сколько бы Неймар ни говорил, что он готов умереть на поле, красивые слова никак не могли приблизить Париж к финалу. Гостям требовалось не умереть на поле, а выиграть на «Этихаде» с нужным счётом. Почеттино принял непопулярное решение оставить Мбаппе в запасе – сообщившие об этом за несколько часов до начала матча инсайдеры оказались правы. Аргентинский специалист сделал выбор в пользу Икарди на острие. Есть версия, что наставник гостей так решил, исходя из стремления сыграть первым номером. Но это не помогло французскому клубу.

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Парижане действительно начали матч с владения, и они быстро почти что заработали пенальти. Бьорн Кюйперс свистнул и указал на точку, но вскоре отыграл назад, посмотрев видеоповтор. Мяч после навеса попал в плечо уворачивавшегося Зинченко, да ещё и с верхней стороны, поэтому отмена пенальти была справедливой. А спустя три минуты столичная команда уже попала в положение отыгрывающейся. Эдерсон далеко выбил мяч от ворот, Зинченко подобрал его на левом фланге и отпасовал в центр на Де Брёйне, который, в свою очередь, покатил вправо Марезу, и тот поразил ближний угол (1:0).

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В какой-то мере для «ПСЖ» ничего не изменилось. Визитёрам по-прежнему могло хватить для прохода в финал двух забитых мячей в игровое время. На стыке шестнадцатой и семнадцатой минут мастер второго этажа Маркиньос пробил головой с близкого расстояния в перекладину после навеса с левого фланга. Чуть позже хозяева сами подарили момент сопернику. Эдерсон отдал пас Бернарду Силве, который потерял концентрацию и вместе с ней мяч, а Ди Мария пальнул из-за пределов штрафной рядом с пустым створом.

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Парижане больше владели мячом, что непривычно для соперников «Сити», но всё-таки не выглядели достаточно опасными в атаке, чтобы можно было говорить, что они уступали незаслуженно. Хозяева в такой ситуации чувствовали себя комфортно, всё-таки сейчас у Гвардиолы не копия «Барселоны» образца легендарной тики-таки. Разве «Манчестер Сити» не умеет проводить разящие контратаки? Умеет. И на 63-й минуте гости как раз напоролись на таковую, в завершающей стадии которой Марез оформил дубль на правой штанге, замкнув прострел слева от Фодена (2:0).

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Второй пропущенный гол стал для Неймара и компании практически приговором. Не выдержали нервы у Ди Марии, который за пределами поля наступил на ногу провоцировавшего его именинника Фернандиньо и заработал красную карточку. Также был на взводе Зинченко, решивший повыяснять отношения с Паредесом, но ограничившийся получением лишь жёлтой карточки.

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Манкунианцы, позиционно атакуя, стремились забить и третий мяч в ворота поплывшего соперника, однако Фодену помешала штанга. Но первому в истории выходу «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов ничего уже не помешало. Ну а Гвардиола добрался до решающего матча этого супертурнира впервые за десять лет и впервые после ухода из «Барселоны». Тогда как «ПСЖ» не смог второй раз подряд оказаться в финале Лиги чемпионов и серьёзно рискует не выиграть даже чемпионат Франции.

Кирилл Иванцов