Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов в Лиге чемпионов

05 Мая 2021, 08:29,

В ответной встрече полуфинальной стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле играл против французского «ПСЖ». Английский клуб отпраздновал победу со счетом 2:0 и шагнул в финал турнира.

Согласно сведениям твиттер-аккаунта OptaJoe, «горожане» стали первой английской командой, которой удалось выиграть 11 поединков в рамках одного розыгрыша самого престижного еврокубка.

В сезоне-2020/2021 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» лишь однажды сыграл вничью - с «Порту» на групповой стадии.

В финале турнира подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Челси» или «Реалом».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола