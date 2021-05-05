«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов в Лиге чемпионов

В ответной встрече полуфинальной стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле играл против французского «ПСЖ». Английский клуб отпраздновал победу со счетом 2:0 и шагнул в финал турнира.

Согласно сведениям твиттер-аккаунта OptaJoe, «горожане» стали первой английской командой, которой удалось выиграть 11 поединков в рамках одного розыгрыша самого престижного еврокубка.

В сезоне-2020/2021 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» лишь однажды сыграл вничью - с «Порту» на групповой стадии.

В финале турнира подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Челси» или «Реалом».