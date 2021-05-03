Мбаппе пропустил тренировку за два дня до игры с «Манчестер Сити»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил вчерашнюю тренировку команды, об этом рапортует издание L'Equipe. Напомним, что ранее из-за повреждения голени нападающий не сыграл в матче Лиги 1 против «Ланса» (2:1).

Таким образом, участие Мбаппе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» находится под большим вопросом. Поединок запланирован на вторник, четвертое мая. Встреча пройдет в Англии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке, состоявшемся во Франции, парижский гранд потерпел поражение со счетом 1:2.