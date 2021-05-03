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Верратти – о матче с «Манчестер Сити»: «Победителя определят мелочи»

03 Мая 2021, 22:20,

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это игра, в которой мечтает сыграть каждый, все ожидают увидеть очень красивый футбол. Мы должны сохранять спокойствие, показать свой характер, индивидуальность. Необходимы все эти ингредиенты, чтобы добиться успеха. Мелочи решат исход матча», - цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первый матч завершился гостевой победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1, ответная встреча состоится завтра, четвертого мая, в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Марко Верратти
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