Верратти – о матче с «Манчестер Сити»: «Победителя определят мелочи»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это игра, в которой мечтает сыграть каждый, все ожидают увидеть очень красивый футбол. Мы должны сохранять спокойствие, показать свой характер, индивидуальность. Необходимы все эти ингредиенты, чтобы добиться успеха. Мелочи решат исход матча», - цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первый матч завершился гостевой победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1, ответная встреча состоится завтра, четвертого мая, в 22:00 по московскому времени.