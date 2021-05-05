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«ПСЖ» ни разу не ударил в створ ворот «Манчестер Сити»

05 Мая 2021, 08:10,

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле принимал «ПСЖ». Встреча завершилась уверенно победой английского коллектива со счетом 2:0.

Стоит отметить, что парижский гранд не смог ни разу ударить в створ ворот «горожан». Подопечные Маурисио Почеттино нанесли 14 ударов, девять из которых были заблокированы соперниками, а остальные пролетели мимо цели. Об этом рапортует Squawka Football.

Подопечные Хосепа Гвардиолы шагнули в финал турнира, где встретятся с победителем пары «Челси» - «Реал». Ответный матч между командами пройдет на «Стэмфорд Бридж» сегодня, 5 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ
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