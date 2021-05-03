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Стоунс – о матче с «ПСЖ»: «Мы уверены в себе»

03 Мая 2021, 23:36,

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы уверены в себе, это большая игра для клуба, потому что у нас есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов. Результат первого матча обнадеживает, два гола на выезде – это отлично.

Конечно, будет нелегко, это очевидно. Встречаются две команды, за которые играют футболисты высочайшего класса, тем интереснее проверить себя защитникам.

Мы будем играть на победу, как и в любой другой игре. Никогда нельзя думать, что работа уже сделана, иначе у нас будут проблемы», - цитирует Стоунса пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Джон Стоунс
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