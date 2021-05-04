Гвардиола: «Почеттино очень умён»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Конечно, мы опасаемся «ПСЖ», так было и перед первым матчем. Они могут изменить свой подход, Почеттино настолько умён, что я даже не знаю, как они будут играть. Конечно, мы хотим выйти в финал, потому что никогда там не были. Необходимо сосредоточиться на своей игре, быть одним целым, возможно, на поле придётся пострадать. Нужно хорошо защищаться, быть терпеливыми и постараться забить», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первая встреча завершилась гостевой победой английского клуба со счётом 2:1.