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Гвардиола: «Почеттино очень умён»

04 Мая 2021, 00:23,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Конечно, мы опасаемся «ПСЖ», так было и перед первым матчем. Они могут изменить свой подход, Почеттино настолько умён, что я даже не знаю, как они будут играть. Конечно, мы хотим выйти в финал, потому что никогда там не были. Необходимо сосредоточиться на своей игре, быть одним целым, возможно, на поле придётся пострадать. Нужно хорошо защищаться, быть терпеливыми и постараться забить», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первая встреча завершилась гостевой победой английского клуба со счётом 2:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Хосеп Гвардиола, Маурисио Почеттино
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