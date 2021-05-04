Гвардиола: «Почеттино очень умён»

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04 Мая 2021, 00:23,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Конечно, мы опасаемся «ПСЖ», так было и перед первым матчем. Они могут изменить свой подход, Почеттино настолько умён, что я даже не знаю, как они будут играть. Конечно, мы хотим выйти в финал, потому что никогда там не были. Необходимо сосредоточиться на своей игре, быть одним целым, возможно, на поле придётся пострадать. Нужно хорошо защищаться, быть терпеливыми и постараться забить», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что первая встреча завершилась гостевой победой английского клуба со счётом 2:1.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Хосеп Гвардиола, Маурисио Почеттино