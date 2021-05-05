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Газизов поздравил Зинченко с выходом в финал ЛЧ

05 Мая 2021, 12:39,

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что связался с бывшим игроком команды Александром Зинченко после выхода «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов. «Горожане» обыграли «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 4:1 (2:1, 2:0).

«Сашу уже поздравил. Похвалили его, сказали: «Ты молодец. Мы гордимся тем, что работали вместе», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что украинский хавбек выступал за уфимский коллектив в сезоне-2015/2016. Летом 2016-го года Зинченко перешел в «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до середины 2024-го года.

В финале «горожане» встретятся с лондонским «Челси» или мадридским «Реалом».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шамиль Газизов, Александр Зинченко
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