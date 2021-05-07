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Марез - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

07 Мая 2021, 13:47,

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Обладателем индивидуальной награды стал атакующий полузащитник Рияд Марез, выступающий за «Манчестер Сити».

Алжирский вингер отметился дублем в ответном поединке с французским «ПСЖ» (2:0) в полуфинале турнира. В споре за приз Марех опередил полузащитников лондонского «Челси» Н'Голо Канте и Кая Хаверца, а также своего одноклубника Рубена Диаша.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Решающий поединок состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция) 29 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рияд Марез
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