Марез - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

|
07 Мая 2021, 13:47,
|
|
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Обладателем индивидуальной награды стал атакующий полузащитник Рияд Марез, выступающий за «Манчестер Сити».
Алжирский вингер отметился дублем в ответном поединке с французским «ПСЖ» (2:0) в полуфинале турнира. В споре за приз Марех опередил полузащитников лондонского «Челси» Н'Голо Канте и Кая Хаверца, а также своего одноклубника Рубена Диаша.
В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Решающий поединок состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция) 29 мая.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рияд Марез