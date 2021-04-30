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Почеттино не уверен, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

30 Апреля 2021, 20:26,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поговорил о будущем форварда Килиана Мбаппе, у которого в 2022 истекает контракт с лидерами французского футбола.

- Это вопрос к Килиану, но не ко мне. Мы проиграли полуфинал, но есть ответный матч, а в Лиге чемпионов могут происходить чудесные вещи, - так ответил Почеттино на вопрос об уходе лидера команды, если не получится выиграть Лигу чемпионов.

- У Мбаппе еще год по контракту. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы сохранить его у нас на долгие годы. Клуб работает над продлением контракта, а Килиан Мбаппе счастлив с нами. У нас остается месяц для достижения запланированных целей, - добавил тренер на пресс-конференции.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
30 Апреля 2021, 20:31

Если ПСЖ вылетит с ЛЧ ,то 100% Мбаппе свалит ,сколько можно проигрывать ))

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