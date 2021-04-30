Почеттино не уверен, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

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30 Апреля 2021, 20:26,
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поговорил о будущем форварда Килиана Мбаппе, у которого в 2022 истекает контракт с лидерами французского футбола.
- Это вопрос к Килиану, но не ко мне. Мы проиграли полуфинал, но есть ответный матч, а в Лиге чемпионов могут происходить чудесные вещи, - так ответил Почеттино на вопрос об уходе лидера команды, если не получится выиграть Лигу чемпионов.
- У Мбаппе еще год по контракту. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы сохранить его у нас на долгие годы. Клуб работает над продлением контракта, а Килиан Мбаппе счастлив с нами. У нас остается месяц для достижения запланированных целей, - добавил тренер на пресс-конференции.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
Если ПСЖ вылетит с ЛЧ ,то 100% Мбаппе свалит ,сколько можно проигрывать ))