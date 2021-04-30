Почеттино не уверен, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поговорил о будущем форварда Килиана Мбаппе, у которого в 2022 истекает контракт с лидерами французского футбола.

- Это вопрос к Килиану, но не ко мне. Мы проиграли полуфинал, но есть ответный матч, а в Лиге чемпионов могут происходить чудесные вещи, - так ответил Почеттино на вопрос об уходе лидера команды, если не получится выиграть Лигу чемпионов.

- У Мбаппе еще год по контракту. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы сохранить его у нас на долгие годы. Клуб работает над продлением контракта, а Килиан Мбаппе счастлив с нами. У нас остается месяц для достижения запланированных целей, - добавил тренер на пресс-конференции.