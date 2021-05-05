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Почеттино: «Отсутствие Мбаппе не может быть оправданием»

05 Мая 2021, 08:59,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, повлияло ли отсутствие нападающего Килиана Мбаппе на результат ответного поединка против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Форвард не сыграл в Англии из-за травмы.

«Отсутствие Килиана не может быть оправданием. «ПСЖ» - это команда. Очень досадно, что он получил повреждение и не смог сыграть. Но никаких отговорок. У нас отличная команда и нельзя все списывать на потерю одного футболиста», - передает слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

Ответный матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0. В первой встрече подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли 2:1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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