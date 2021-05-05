«Ещё один шаг»: Зинченко высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал ЛЧ

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05 Мая 2021, 08:38,
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
«Еще один шаг», - гласит сообщение украинского футболиста в инстаграм-аккаунте.
Подопечные Хосепа Гвардиолы победили французский «ПСЖ» в ответном поединке со счетом 2:0. В первом матче, состоявшемся в Париже, англичане также оказались сильнее - 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
В решающем поединке «Манчестер Сити» сыграет против сильнейшего в паре «Челси» - «Реал». Первый матч между соперниками завершился вничью со счетом 1:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
Зинченко красава! В финал попал,есть чем гордиться