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«Ещё один шаг»: Зинченко высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал ЛЧ

05 Мая 2021, 08:38,

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Еще один шаг», - гласит сообщение украинского футболиста в инстаграм-аккаунте.

Подопечные Хосепа Гвардиолы победили французский «ПСЖ» в ответном поединке со счетом 2:0. В первом матче, состоявшемся в Париже, англичане также оказались сильнее - 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

В решающем поединке «Манчестер Сити» сыграет против сильнейшего в паре «Челси» - «Реал». Первый матч между соперниками завершился вничью со счетом 1:1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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0
Dimauskas
05 Мая 2021, 08:44

Зинченко красава! В финал попал,есть чем гордиться

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