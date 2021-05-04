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Гвардиола – о стартовом составе на матч с «ПСЖ»: «Сделал подарок Фернандиньо, сегодня у него день рождения»

04 Мая 2021, 21:58,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о стартовом составе на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«У Фернандиньо сегодня день рождения, это мой ему подарок. Каждый может выйти на поле, готов играть, но я выбрал именно этих футболистов. Не знаю, просто это мое решение», - цитирует испанского специалиста BT Sport.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась волевой победой английского клуба со счётом 2:1.

Напомним, что во втором полуфинале завтра сыграют «Челси» и «Реал», в первой игре команды победителя не выявили.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Хосеп Гвардиола
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